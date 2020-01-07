لأول مرة.. عدد المسلمين في إنجلترا يتجاوز 3 ملايين

كشفت إحصاءات رسمية في إنجلترا، تزايد عدد المسلمين في إنجلترا حيث تجاوز 3 ملايين شخص للمرة الأولى، مقابل تراجع في أعداد المسيحيين رغم أنها الأكبر ديانة في البلد.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الجمعة، عن مكتب الإحصاء الوطني البريطانية، أن عدد المسلمين تجاوز 3 ملايين شخص للمرة الأولى. وتراجع عدد المسيحيين إلى 32 مليونا و731 ألفا، مقارنة بـ 33.2 مليونا في 2011، لتتراجع نسبتهم من 59.6 بالمئة إلى 56.6 بالمئة.

وأفادت الإحصاءات التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أمس الجمعة، عن مكتب الإحصاء الوطني بإنجلترا، التي تغطي الفترة من 2011 حتى 2016، أن هناك 3 ملايين و92 ألف مسلم في إنجلترا، يمثلون 5.6 بالمئة من مجمل السكان، مقارنة بـ 4.7 بالمئة في 2011.

ويبلغ عدد سكان إنجلترا 55.98 مليون نسمة، من إجمالي سكان المملكة المتحدة البالغ 66.44 مليون نسمة، بحسب إحصاءات 2018.

الإصلاح